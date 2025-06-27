الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية ضمن برنامج مجالس الذاكرين بمختلف المحافظات

عقدت وزارة الأوقاف، 2963 ندوة علمية على مستوى الجمهورية، مساء أمس، وذلك ضمن البرنامج الدعوي "مجالس الذاكرين"، في إطار جهودها الدعوية والتثقيفية، وتنفيذًا لمحاور خطتها لمواجهة الإرهاب والتطرف، واستعادة وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية.

حضور مكثف وأجواء روحانية تملؤها المحبة والسكينة

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، شهدت المجالس إقبالًا كبيرًا من رواد المساجد، حيث يُعقد البرنامج مساء كل خميس بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء، في أجواء تغمرها الروحانية والخشوع، وتتخللها قراءة منتظمة من كتاب "الأذكار" للإمام النووي رحمه الله، بالإضافة إلى تلاوة سورة يس، ومجلس مبارك للصلاة على سيدنا النبي محمد ﷺ.

موضوع هذا الأسبوع: آداب الذكر والطهارة في ضوء كتاب الإمام النووي

وتناولت المجالس هذا الأسبوع المقطع الممتد من "باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء" حتى "باب ما يقول إذا أراد صب ماء الوضوء أو استقاءه"، ما يعكس حرص الوزارة على الجمع بين العلم الصحيح والذكر، وتعليم الناس الآداب الإسلامية المرتبطة بالحياة اليومية.

تعزيز القيم الدينية وربط الناس بسنة النبي ﷺ

وتُعد مجالس الذاكرين محطة دعوية بارزة تهدف إلى إحياء سنن الذكر، وربط الناس بهدي النبي ﷺ، وترسيخ القيم الأخلاقية والدينية، من خلال الجمع بين التثقيف الديني والروحانية، حيث حرص أئمة المساجد وقيادات الدعوة على تفعيل المجالس في المساجد الكبرى بجميع المحافظات.



