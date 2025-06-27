اليابان تعدم رجلًا أدين بقتل وتقطيع أوصال تسعة أشخاص

أعدمت اليابان اليوم الجمعة رجلا أدين بجريمة قتل وتقطيع أوصال تسعة أشخاص في شقته بالقرب من طوكيو، حسبما أعلنت وزارة العدل اليابانية.

وحكم على تاكاهيرو شيرايشي، المعروف باسم "قاتل تويتر"، بالإعدام في عام 2020 بعد إدانته بقتل تسع ضحايا في عام 2017، وكان معظمهم قد نشروا أفكارا انتحارية على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أدين بالاعتداء الجنسي على الضحايا الإناث.

وجاء تنفيذ الإعدام وسط تزايد الدعوات بإلغاء عقوبة الإعدام منذ تبرئة إيواو هاكامادا، أطول نزيل في العالم ينتظر تنفيذ حكم الإعدام، العام الماضي.

وتم شنق شيرايشي في سجن طوكيو بسرية تامة ولم يتم الكشف عن أي شيء حتى تم تنفيذ الإعدام.

وكانت الشرطة قد اعتقلته في عام 2017 بعد العثور على جثث ثماني إناث ورجل واحد في صناديق تبريد في شقته.

وقال المحققون إن شيرايشي تواصل مع الضحايا عبر تويتر، عارضا عليهم المساعدة في تحقيق رغباتهم الانتحارية. وقد قتل النساء الثماني، ومن بينهن مراهقات، بعد اغتصابهن، كما قتل صديق إحدى النساء لإسكاته.

يشار إلى أن معدل الانتحار في اليابان يعتبر من بين الأعلى في العالم. وبعد انخفاض حديث، عاد العدد للارتفاع هذا العام مع تأثر الناس بآثار جائحة كوفيد-19.

كما يعد معدل الجريمة في اليابان منخفضا نسبيا، لكنها شهدت بعض حوادث القتل الجماعي البارزة في السنوات الأخيرة.