شهدت أسواق محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، ارتفاعًا في أسعار عدد من أصناف الفاكهة، وسط توقعات من التجار بانخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة مع زيادة المعروض.

ورصدت جولة ميدانية لـ"الشروق" في سوق محطة مصر وسط الإسكندرية، استقرارًا في الأسعار حيث يتراوح سعر الموز من 30 إلى 40 جنيها للكيلو.

وقال محمد حافظ، أحد تجار سوق محطة مصر، إن الأسعار شهدت ارتفاعًا طفيف في عدد من الأصناف، موضحا أن سعر كيلو الخوخ يتراوح حاليًا من 30 إلى 40 جنيهًا، والبرقوق من 40 إلى 60 جنيها، بينما يتراوح سعر التفاح البلدي من 20 إلى 45 جنيها، والتفاح المستورد من 80 إلى 100 جنيهاً، والمشمش من 35 إلى 50 جنيهًا، والموز من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

وأضاف حافظ، أن سعر كيلو العنب يتراوح من 20 إلى 35 جنيهًا، والجوافة من 35 إلى 40 جنيهًا، والبطيخ من 30 إلى 80 جنيها، والمانجو من 50 إلى 80 جنيها للكيلو، والكنتالوب من 15 إلى 25 جنيهًا، واليوسفى البلدي من 30 إلى 40 جنيهًا، والبرتقال من 15 الى 20 جنيهًا للكيلو.

وتوقع عدد من تجار السوق بالإسكندرية انخفاضًا في الأسعار خلال الأيام المقبلة، مع زيادة الكميات المطروحة من المحاصيل الزراعية.