مادورو يعرب عن تقديره لروسيا والصين لدورهما في إعادة بناء الاقتصاد الفنزويلي

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، عن امتنانه للخبراء الذين قدموا من روسيا والصين والهند من أجل المساعدة في تطوير وإصلاح الاقتصاد الفنزويلي الذي شهد تعثرات كثيرة خلال الفترة الأخيرة.

وذكر مادورو في كلمته - التي بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أتوجه بالشكر على جميع أشكال المساعدة والدعم التي تلقيناها من جانب الصين وعلى نصائح الخبراء التي ساعدتنا في تنفيذ برنامجنا الاقتصادي، كما أتوجه بالشكر إلى الخبراء الروس على مواصلتهم إجراء الحوار والمشاورات معنا".

كما أشار إلى أن كاراكاس شرعت في إعادة بناء اقتصادها في سبيل عدم الاعتماد على عائدات النفط، موضحا: "لدينا نموذجا اقتصاديا مشوّها يضعنا في خانة التبعية".

واختتم حديثه قائلًا إن الفنزويليين سيصنعون بأنفسهم كل شئ يرون أنهم في حاجة له.

يُشار إلى أن فنزويلا تشهد توترًا متصاعدًا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية وزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراجواي والبرازيل وتشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وجواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو الذي أدى اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.