مقتل مسلحين اثنين في اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

أعلنت الشرطة الهندية أن مسلحين اثنين لقيا حتفهما إثر اندلاع اشتباكات اليوم السبت مع قوات الأمن في مقاطعة "شوبيان" بالشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن الاشتباكات اندلعت بعدما شنت قوات الأمن الهندية عمليات بحث في المنطقة عقب تلقيها معلومات تفيد بتواجد مسلحين بها، مشيرة إلى أنه تم العثور بحوزة المسلحين على أسلحة وذخيرة ومواد تستخدم في صنع العبوات الناسفة.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".