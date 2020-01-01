ترامب: نعمل على 4 لقاحات لكورونا وجميعها حققت تقدما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تبذل جهودًا كبيرة لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تشهد أسرع عملية توصل للقاح ضد الفيروس.

وأضاف «ترامب» خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن بلاده تعمل على أربع لقاحات ضد فيروس كورونا وجميعها حققت تقدمًا، قائلًا إن عملية التصنيع للقاح تتم على مستوى أكبر في تكساس.

وأكد أن اللقاحات ستكون متاحة للمواطنين فور الانتهاء من تصنيعها، متابعًا أن هناك أكثر من 140 تجربة سريرية لعلاجات الفيروس مثل؛ ريمديسيفير، وديكساميثازون وبلازما الدم، فضلًا عن أن علاج الأجسام المضادة في المراحل النهائية للتجارب.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى انخفاض وفيات كورونا لمن هم أقل من 18 عامًا بنسبة 85%، مشيرًا إلى انخفاض عدد الوفيات بـ«كوفيد - 19» لأقل من 7% بأمريكا، مقارنة بالأسبوع الماضي.