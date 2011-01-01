قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن 154 مصنعًا في مصر ينتج الأدوية، مشيرًا إلى أن 92% من عدد العبوات الدوائية المتداولة في مصر مصنعة محليًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه يتم استيراد المادة الخام للأدوية، متابعًا: «بدأنا نعيش العصر الذهبي لصناعة الدواء في مصر».

وأوضح أنه إذا تم التأييد الكامل من الدولة لصناعة الدواء المحلية، فسيتم تصديره إلى الخارج، مشددًا على ضرورة أن يكون لمصر قاعدة تصنيع دواء تماثل الصين والهند، فضلًا عن السعي لحصول المصانع المصرية على شهادات الاعتماد الدولية الهامة بالنسبة لتلك الصناعة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين اجتماعًا؛ لمناقشة آليات تطوير صناعة الدواء في مصر، بحضور كل من؛ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.



