رئيس حكماء الاقتصاد في ألمانيا يحذر من انتكاسات في التعافي الاقتصادي

آثر رئيس حكماء الاقتصاد في ألمانيا، لارس فيلد، الحيطة في التوقعات بشأن النمو الاقتصادي في البلاد.



وعلى خلفية مؤشرات مبكرة إيجابية، قال فيلد في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "التعافي الاقتصادي في ألمانيا كبير"، محذرا في المقابل من النشوة المبكرة، موضحا أن طريق الخروج من الركود طويل عقب تراجع حاد في الأداء الاقتصادي في شهري أبريل ومايو الماضيين، وقال: "كيفية استمرار التعافي تعتمد إلى حد كبير على وضع العدوى. إذا ارتفع عدد الإصابات الجديدة بشكل كبير، فإن ذلك قد يؤدي إلى قيود جديدة تسبب في إبطاء التعافي".



وأضاف فيلد: "ما يثير تفكيري هو تشديد الإجراءات في سويسرا والنمسا وفرنسا، حيث تم التراجع عن الفتح جزئيا"، موضحا أن المثير للقلق على نحو أكبر هو الوضع في الولايات المتحدة، وقال: "سيكون له تأثير على اقتصاد التصدير... أوصي لذلك باستمرار الحذر في التوقعات الاقتصادية".