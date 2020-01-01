خسرت دينا مشرف لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة في الدور الثالث من منافسات فردي السيدات بأولمبياد طوكيو 2020.

وفشلت دينا مشرف في الوصول الي الدور ثمن النهائي بعدما كانت متقدمة بثلاث أِشواط علي لاعبة منتخب هولندا بيرت إيرلاندا التي حولت خسارتها الي فوز بنتيجة 4 أشواط مقابل 3 لتودع مشرف منافسات الفردي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-9 و11-3 و 11-7 و 11-6 و11-5 و 11-8 و11-7.

وكانت دينا مشرف تأهلت للدور الثالث بعد الفوز علي لاعبة بولندا ناتاليا بارتيكا في الدور الثاني بنتيجة 4 أشواط مقابل شوطين لتواجه لاعبة هولندا بريت إيرلاندا .

بينما ودعت يسرا حلمي منافسات تنس الطاولة من الدور الأول بعد الخسارة امام لاعبه فرنسيا بنتيجة 4 أشواط دون رد في اليوم الأول من منافسات تنس الطاولة التي أقيمت أمس.

وكان الثنائي دينا مشرف وعمر عصر ودعا صباح امس منافسات الزوجي المختلط بعد الخسارة من ثنائي كوريا الجنوبية بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط بعدما فاز لاعبي مصر في الشوط الأول بنتيجة 11-9 قبل أن يعود ثنائي كوريا للفوز بأربع أِشواط متتالية بنتيجة 11-3 و 11-5 و 11-7 و 11-8.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين أمس فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.