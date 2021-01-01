محافظ بني سويف يتابع أعمال رفع الإشغالات والنظافة بالطريق الزراعي

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف على تكثيف أعمال النظافة ورفع أية إشغالات على جانبي الطرق الرئيسية.

وأكد المحافظ ضرورة رفع تجمعات القمامة من نقاط التجميع من خلال تقليص المدة التى تتم فيها الرفع، ومراعاة البعد البيئى والاجتماعي بأماكن التجميع التى يتم تخصيصها في بعض المواقع حفاظاً على الحالة العامة للنظافة والبيئة.

جاء ذلك أثناء جولة المحافظ، اليوم، بمركز ببا، والتي تفقد خلالها عدداً من مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، رافقه الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، والمستشار العسكري للمحافظة، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.

وتابع المحافظ ما تم تنفيذه من تكليفات بخصوص تجمع ناتج أعمال حفر الذى كان يعيق الحركة المرورية نهاية شارع صلاح سالم اتجاه مركز ببا والذى قد لاحظه المحافظ أثناء خط سيره في طريقه إلى مركز ببا ، وأمر باتخاذ ما يلزم حياله

حيث تم بالفعل رفع تجمع التراب ووضع كردون على الموقع تمهيداً لرد الشئ لأصله، بعد انتهاء أعمال توصيل خط الغاز الطبيعي وجاري التنسيق مع المقاول منفذ العملية، والذى شدد حياله المحافظ باتخاذ ما يلزم والتنبيه عليه بعدم تكرار هذه المشكلة في باقي الأعمال المسندة إليه.