سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم /الثلاثاء/، 6 آلاف و797 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 542 ألفا و703 حالات.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 2625 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 452 ألفا وحالتين.

وأضافت الصحة الكازاخية يوم أمس أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 83 ألفا و84 مريضا، منهم أكثر من 23 ألف مريض يتلقون العلاج داخل المستشفيات.

ولاتزال العاصمة الكازاخية نور سلطان من بين 16 مدينة في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات الجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما بالنسبة للقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم أن أكثر من 5 ملايين ألف شخص حصلوا على الجرعة الأولى من هذه اللقاحات حتى الآن من بينهم مليونان و907 ألاف و410 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية.