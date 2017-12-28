ميقاتي يبدأ الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة

بدأ رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي، استشاراته النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن ميقاتي استقبل اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، كلف أمس الاثنين، بعد انتهاء الاستشارات النيابية، رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بعد تسميته من قبل 72 نائبا من أصل 118.

وقال ميقاتي، بعد لقائه الرئيس عون أمس، إن مهمة حكومته الأساسية هي تنفيذ المبادرة الفرنسية، مؤكدا أن مهمته "صعبة ولكنها سوف تنجح لو تضافرت جهود الجميع بدون مناكفات أو مهاترات ومن لديه أي حل فليتفضل".

ويأتي تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة، للمرة الثالثة، بعد اعتذار رئيسين مكلفين سابقين منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي، على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من نفس الشهر.

وكان تم تكليف السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة في 30 أغسطس الماضي لكنه قدم اعتذاره في 26 سبتمبر الماضي.

وفي 22 أكتوبر الماضي، تم تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، وفي 15 يوليو الحالي قدّم الحريري لرئيس الجمهورية اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة، بسبب عدم التوافق بينهما على تشكيلة حكومية.