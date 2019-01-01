 بعد تعافيه.. بايدن: نواجه متحور كورونا شديد العدوى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد تعافيه.. بايدن: نواجه متحور كورونا شديد العدوى

وكالات:
نشر في: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 6:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 6:39 م

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن العالم يواجه متحورا جديدا من كورونا شديد العدوى، في أول ظهور له بعد إعلان تعافيه من كوفيد 19.

وقال في كلمة للصحفيين من حديقة البيت الأبيض، "أصبح بإمكاني العودة للعمل بعد تحول تحاليل كورونا إلى سلبية".

كما أضاف أن إدارته كرست مليارات الدولارات لاختبارات كورونا، داعياً إلى اتخاذ كل الاحتياطات لمواجهة الفيروس.

وكان طبيب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن اليوم الأربعاء، أن الفحوصات الطبية أظهرت تعافي الرئيس من فيروس كورونا بعد 5 أيام من العلاج والحجر الصحي.

وكتب الدكتور كيفين أوكونور، طبيب الرئيس الأميركي، في رسالة نشرها البيت الأبيض "الليلة الماضية، ومرة أخرى هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصه سلبية"، مضيفًا أن جو بايدن "سينهي إجراءات العزل الصارمة".

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