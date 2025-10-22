الائتلاف الحكومي بإسرائيل يسقط مقترح تشكيل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• أيده 4 من نواب من المعارضة، وعارضه 6 من أحزاب الحكومة، وفق هيئة البث الرسمية

أسقط الائتلاف الحكومي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الأربعاء، مقترحا قدمه حزب "هناك مستقبل" المعارض بتشكيل لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر 2023.

وقالت هيئة البث الرسمية: "رفضت لجنة رقابة الدولة في الكنيست صباح اليوم، مقترحا بتشكيل لجنة تحقيق حكومية للنظر في مجزرة السابع من أكتوبر" وفق تعبيرها.

وأضافت: "أيد المقترح أربعة أعضاء من المعارضة، وعارضه ستة من الائتلاف (أحزاب الحكومة)، ولم يُقرّ".

ونقلت عن حزب "هناك مستقبل" قوله في بيان بعد التصويت: "رغم انتهاء الحرب، تخلى أعضاء الائتلاف عن الاقتراح بإنشاء لجنة تحقيق حكومية في كارثة السابع من أكتوبر".

وأشارت هيئة البث إلى أن النقاش "تخلله صراخ بين الأعضاء".

وترفض الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.

وكانت "حماس" فاجأت تل أبيب يوم 7 أكتوبر 2023 بهجوم غير مسبوق على عشرات القواعد العسكرية والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين.

ووصف مسؤولون عسكريون وأمنيون وسياسيون في إسرائيل، الهجوم بأنه مثل فشلا عسكريا واستخباريا وسياسيا.

وعقب هجوم حماس شنت إسرائيل وبدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة استمرت عامين وخلفت استشهاد 68 ألفا و216 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و361 آخرين.