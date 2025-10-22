نجاة قائد عسكري بارز من محاولة اغتيال في مدينة تعز اليمنية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجا قائد عسكري يمني بارز، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال عقب تعرض موكبه لانفجار عبوة ناسفة في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، "إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور موكب العميد عدنان رزيق، قائد اللواء الخامس حماية رئاسية، في مدينة تعز، تسببت بإصابته بجروح متفاوته، ومقتل اثنين من مرافقيه".

وحسب المصدر، نقل العميد رزيق وعدد من مرافقيه المصابين إلى أحد المستشفيات في تعز لتلقي العلاج.

ويعد رزيق أحد أبرز القيادات العسكرية في مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني الموالي للحكومة اليمنية الشرعية.

وحتى اللحظة لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن محاولة اغتيال رزيق.

سبق وأن شهدت مدينة تعز، عمليات اغتيالات طالت ضباطاً وأفرادا من منتسبي الأمن والجيش ورجال دين، تسببت بمقتل عدد منهم.