قال الفنان أكرم حسني، إنه التقى مع الفنان محمود المنسي، الذي اتهمه بسرقة لحن أغنية «للّي» للفنان محمد منير، من أغنيته «ولد الهلالية»، من مبدأ أنه لا يحب «المشكلات».

وأضاف خلال لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء: «قلت له تعالي نحل المشكلة بالود، قعدت معه وأخبرته إننا نحتكم للخبراء الموسيقيين، وهل الفلكلور من حق أي حد أو لا، رفض.. قال لي دي أغنيتي أنا متمسك بحقي ومش هسيبه».

وعن خطوته المقبلة، شدد على أنه سيتخذ إجراءات قانونية رادعة، متابعًا: «التشهير بشخص يعمل بمنتهى الجدية منذ 2004، لمدة 16 عامًا لا ليا واسطة، وكنت خارجا من مجال لمجال أبدأه من الصفر، بنيت نفسي كمذيع وقدمت شخصية أبو حفيظة ثم ممثل وكاتب وشاعر».

وتابع: «في ناس بتستكتر النجاح ده، أنا متعاطف مع هذه النوعية من الناس (محمود المنسي)، التي تحاول عمل دوشة على أي نجاح، وتحديد السرقة من عدمها يحدده الخبراء».

وحذفت إدارة موقع الفيديوهات الشهير موقع «يوتيوب» أغنية «للي» للفنان محمد منير، التي تجمعه لأول مرة بالفنان أكرم حسني، الذي كتب كلماتها ولحّنها، بعد مطالبة الملحن الشاب محمود المنسي بوقفها، واتهمهما بسرقة لحن أغنيته «ولد الهلالية».