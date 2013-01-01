اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الإسلامي بعد تكرار حوادث تدنيس وحرق المصحف

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم الاثنين 31 يوليو الجاري، الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، بشكل افتراضي، لبحث تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدانمارك، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

يأتي هذا الاجتماع الوزاري الطارئ ‏‎بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وجمهورية العراق، وتنفيذا لما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة يوم 2 يوليو 2023، بشأن حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، حيث دعا إلى عقد اجتماع طارئ رفيع المستوى عند الاقتضاء.

كما يأتي الاجتماع في ضوء المشاورات التي يجريها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية، والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ردا على تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تمثل مظهرا من مظاهر الكراهية الدينية المتعمدة والتعصب.