قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن «تعميق التعاون الصناعي مع إفريقيا يكتسب أهمية كبيرة»، مشيرًا إلى أن المنتجات الروسية - بما فيها السيارات ومعدات البناء - تحظى بطلب عالٍ عليها.

وأضاف في كلمته خلال القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبرج، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أنه «يجرى دراسة أدوات جديدة، لإقراض مشتريات الدول إفريقيا لمنتجات روسيا الصناعية».

ولفت إلى العمل تعزيز مشروعات روسيا بمحطة الضبعة وقناة السويس في مصر، مضيفًا: «في مصر في منطقة قناة السويس يجرى إنشاء منطقة صناعية روسية، ونعول على أن بناء أولى القدرات الإنتاجية سوف يبدأ في هذا العام، وفي المستقبل ستصدر البضائع والمنتجات إلى كل الدول الإفريقية».

وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات القمة الإفريقية الروسية، بمدينة سان بطرسبرج، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة الإفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشترك.

وتهدف القمة، إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، وتعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذاً في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.