على مدار ثلاثة أسابيع متتالية، كانت شهدت منطقة الأهرامات بالجيزة كواليس تصوير أحد أفلام هوليوود الجديدة، بالتنسيق مع لجنة مصر للأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتولت اللجنة التنسيق مع مسئولي شركة الإنتاج الأمريكية والتحضير للعمل على مدار ثلاثة شهور قبل التصوير.

حيث قرر المخرج جاي ريتشي تصوير أجزاء من أحدث أفلامه Fountain of Youth / نافورة الشباب في مصر، وتحديداً بمنطقة الأهرامات التاريخية، والفيلم من بطولة ناتالي بورتمان، وجون كراسنسكي.

وكانت قد حصلت شركة Apple Original Films على حقوق فيلم Fountain of Youth، في شهر يناير 2024، وهو الفيلم القادم للمخرج جاي ريتشي الذي عرضت آخر أفلامه في مارس 2024 the gentleman، وسبقه الفيلم الحربي the convenient 2023.

ما هي قصة فيلم Fountain of Youth؟

ستنتج شركة Skydance Media لصالح شركة Apple، إلى جانب Vinson Films وProject X Entertainment. الفيلم، الذي كتبه جيمس فاندربيلت، والفيلم يتتبع رحلة إثنين أشقاء يقرران التعاون في عملية غاية في الخطورة، بهدف النجاح في سرقة عالمية للعثور على نافورة الشباب الأسطورية.

يجب على الشقيقين استخدام معرفتهم بالتاريخ وذكائهم لمتابعة القرائن في مغامرة ملحمية تهدف إلى تغيير حياتهم وربما تؤدي إلى الخلود، وهو الحلم الذي يحلم به الكثير من البشر وإنهاء رعب الفناء أو الموت.

تم كتابة السيناريو بواسطة جيمس فاندربيلت، وكان فيلم Fountain of Youth قيد الإعداد لفترة من الوقت قبل الإعلان عنه، ويقال إن السيناريو "أذهل المسئولين التنفيذيين عند العرض عليهم"، وفقاً للمنشور في التقارير الإخبارية الأجنبية حول الفيلم.

قضا بطلا الفيلم فترة في إنجلترا حيث جرى تصوير كثير من مشاهد الفيلم هناك، ونشرت بعض المنصات الإخبارية صوراً من كواليس العمل، حيث ظهرت ناتالي وكراسينسكي وهما يرتديان ملابس من حقبة زمنية أخرى، وجرى تصوير مشاهد إنجلترا في شهر مايو 2024.

ما هي أسطورة نافورة الشباب؟

أسطورة نبع الشباب أو نافورة الشباب هي أسطورة أيرلندية قديمة، ورويت عبر العالم لآلاف السنين، ظهرت في كتابات هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد وفي قصائد الأسكندر الرومانسية في القرن الثالث الميلادي وكذلك ذكرها الكاهن يوحنا خلال الحروب الصليبية الأولى.

والاسم الأكثر ارتباطاً بالبحث عن نافورة الشباب هو المستكشف الإسباني خوان بونس دي ليون الذي عاش في القرن السادس عشر، والذي زعم أنه يعتقد أن النافورة يمكن العثور عليها في فلوريدا. ففي سانت أوغسطين، أقدم مدينة في الولايات المتحدة، يوجد معلم سياحي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان ويزعم ـ وإن كان على سبيل السخرية ـ أنه نافورة الشباب التي اكتشفها بونس دي ليون بعد وقت قصير من وصوله إلى ما يعرف الآن بولاية فلوريدا في عام 1513، وفقاً لـ ناشونال جيوجرافيك.

قال ريان ك. سميث ، أستاذ التاريخ بجامعة فيرجينيا كومنولث في ريتشموند، لـ ناشونال جيوجرافيك: "الناس أكثر اهتمامًا بقصة البحث وعدم العثور عليها من فكرة أن النافورة قد تكون موجودة في مكان ما ولم تنج أي وثائق أصلية من رحلة بونس دي ليون إلى فلوريدا، وهناك نظرية مفادها أن المؤرخين الإسبان، الذين كتبوا بعد فترة طويلة من وفاته في عام 1521، ربما اختلقوا القصة للسخرية منه لأنه كان رجلاً عجوزًا يريد استعادة قوته الجنسية".

وربما سبب تصوير جزء من الفيلم في مصر لأنها أحد أهم الحضارات التي ارتبطت بها الكثير من الأساطير، ويمكن لخيال السيناريست أن يجعلها جزء من رحلة البحث عن حقيقة ينبوع الشباب، كجزء من رحلة كبرى داخل عالم الأساطير القديمة وأماكن الحضارات التي تنتمي لها.