محافظ السويس يتفقد شارع بورسعيد ويُوجّه بتسريع أعمال التطوير والرصف

أجرى اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، جولة تفقدية بشارع بورسعيد لمتابعة أعمال التطوير والرصف الجارية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التأسيس.

وشدد الشاذلي على سرعة الانتهاء من المرافق والجزيرة الوسطى للشارع، واستكمال الأرصفة على الجانبين، إلى جانب الإنارة العامة، والتنسيق النهائي لجميع المرافق، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف بما يضمن توفير بيئة حضارية للمواطنين.

وتأتي أعمال التطوير في إطار تحسين المرافق العامة والخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم التنمية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تنفيذ محاور مرورية لربط شوارع حي السويس بحيي الجناين والأربعين.

رافق المحافظ في جولته التفقدية اللواء أحمد الأسكندراني السكرتير العام للمحافظة، وعبد العال البدري السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد علاء رئيس حي السويس، والمهندس مايكل وليم مدير الطرق والنقل، والمهندس حمدي عبد الله نائب مدير عام فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس.