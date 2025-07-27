برنامج الأغذية العالمي: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لوصول المساعدات إلى غزة بطريقة آمنة

شدد برنامج الأغذية العالمي، على أن وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان المدنيين في غزة، بطريقة منتظمة وآمنة.

ورحب في بيان عبر منصته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، بإعلان إسرائيل تطبيق هدن إنسانية مؤقتة، وإنشاء ممرات إنسانية؛ لتسهيل الحركة الآمنة لقوافل الأمم المتحدة، التي تنقل إمدادات غذائية طارئة وغيرها من المساعدات إلى سكان غزة.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه يمتلك ما يكفي من الغذاء في المنطقة؛ لإطعام جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

وقال إن فرقه سلمت 350 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية إلى غزة الأسبوع الماضي، في ظل ظروف بالغة الصعوبة، عرّضت المدنيين وعمال الإغاثة لخطر جسيم.

وأوضح البرنامج أنه سلّم منذ إعادة فتح المعابر الحدودية في 21 مايو الماضي، 22 ألف طن من المساعدات الإنسانية.

وشدد على الحاجة لتسليم أكثر من 62 ألف طن من المساعدات الغذائية شهريًا، لتغطية احتياجات سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة.

وحذر من أن «ثلث سكان غزة لم يتناولوا طعامًا منذ أيام، كما يعاني حوالي 470 ألف شخص من ظروف أشبه بالمجاعة».

🔵WFP Statement | #Gaza



WFP welcomes the news that Israel is prepared to implement humanitarian pauses, and that designated humanitarian corridors will be created, to facilitate the safe movement of UN convoys delivering emergency food supplies and other aid to people in Gaza.… pic.twitter.com/e4WlI4htRb — World Food Programme (@WFP) July 27, 2025

وأعلنت قوات الاحتلال فرض «هدنة إنسانية» مؤقتة في عدد من مناطق قطاع غزة، بدءاً من الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد وحتى ساعات المساء، وذلك تحت وطأة ضغوط دولية متزايدة ومع تفاقم الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.

ووفقاً لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، فقد جاء القرار بعد اجتماع مصغّر ضم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير أمنها يسرائيل كاتس، ووزير خارجيتها جدعون ساعر، إلى جانب مسئولين أمنيين وسياسيين، حيث تقرر إعلان «هدنة إنسانية» تشمل عدداً من التجمعات السكانية، بما في ذلك مناطق في شمال القطاع.

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الأحد، تعليق العمليات العسكرية في ثلاث مناطق بقطاع غزة، وذلك «لأغراض إنسانية» وضمن فترة زمنية محدّدة.

من جانبه، أطلق الهلال الأحمر المصري، كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة، اليوم الأحد، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، تضم شاحنات مساعدات في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار جهوده المتواصلة للدفع بمزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وتضم قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» أكثر من 100 شاحنة تحمل ما يزيد عن 1200 طن من المواد الغذائية، تحمل نحو 840 طن دقيق، و450 طن سلال غذائية متنوعة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي لأهالي القطاع.