برنامج الأغذية العالمي: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لوصول المساعدات إلى غزة بطريقة آمنة

شدد برنامج الأغذية العالمي، على أن وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان المدنيين في غزة، بطريقة منتظمة وآمنة.

ورحب في بيان عبر منصته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، بإعلان إسرائيل تطبيق هدن إنسانية مؤقتة، وإنشاء ممرات إنسانية؛ لتسهيل الحركة الآمنة لقوافل الأمم المتحدة، التي تنقل إمدادات غذائية طارئة وغيرها من المساعدات إلى سكان غزة.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه يمتلك ما يكفي من الغذاء في المنطقة؛ لإطعام جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

وقال إن فرقه سلمت 350 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية إلى غزة الأسبوع الماضي، في ظل ظروف بالغة الصعوبة، عرّضت المدنيين وعمال الإغاثة لخطر جسيم.

وأوضح البرنامج أنه سلّم منذ إعادة فتح المعابر الحدودية في 21 مايو الماضي، 22 ألف طن من المساعدات الإنسانية.

وشدد على الحاجة لتسليم أكثر من 62 ألف طن من المساعدات الغذائية شهريًا، لتغطية احتياجات سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة.

وحذر من أن «ثلث سكان غزة لم يتناولوا طعامًا منذ أيام، كما يعاني حوالي 470 ألف شخص من ظروف أشبه بالمجاعة».

