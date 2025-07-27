إسرائيل تجدد إبعاد مفتي القدس والديار الفلسطينية عن المسجد الأقصى

استدعت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، للتحقيق، وسلّمته قرارا بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع، قابل للتجديد.

وقالت محافظة القدس ، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، إن "قوات الاحتلال تجدد إبعاد مفتي الديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ثمانية أيام إضافية عن المسجد الأقصى بقرار من شرطة الاحتلال؛ بسبب الحديث عن غزة خلال خطبة الجمعة".

بدروها ، نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن المفتي محمد حسين قوله إن "الاحتلال استدعاه صباح اليوم، للتحقيق مع مخابراته في مركز بالبلدة القديمة، وذلك عقب إلقائه خطبة الجمعة التي استنكر فيها سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسلّمه قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قابل للتجديد".

ولفت المفتي إلى أن "الاحتلال طلب منه التوقيع على قرار الإبعاد لكنه رفض ذلك".