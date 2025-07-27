حيثيات سجن متهم بخطف طفل وهتك عرضه بمنطقة الصف: استغل حداثة سنه لإشباع رغباته الدنيئة

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات لمتهم بخطف طفل وهتك عرضه في منطقة الصف.

وجاءت حيثيات المحكمة، أن الواقعة تتخلص حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، استخلاصًا من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، أنه وأثناء تواجد والد الطفل المجني عليه "س. أ" بالديوان الملحق بالمنزل حضر إليه نجله ونجلته ووالدته وقرروا له أن المتهم ضرب طفله، وذهب والد المجني عليه إلى منزل الأخير وتقابل مع عمه الذي قام بضرب المتهم أمامه ثم عاد إلى منزله.

وتابعت الحيثيات، أن المجني عليه أخبر والده أنه عندما كان بمفرده وأثناء ندائه على صديقه استدرجه المتهم ودلف به داخل منزله مستغلاً حداثة سنه وقلة حيلته، وحسر عنه ملابسه وهدده بإلحاق الأذى به بواسطة أداة "عصا" ولامس عضوه ومناطق مختلفة من جسده حتى أشبع رغباته الدنيئة مهدداً إياه بعدم إبلاغ أحد.

وأشارت الحيثيات، أن الدعوى على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وصحة ثبوتها من شهادة الشهود والمجني عليه وما ثبت بتقرير الطب الشرعي، وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا على المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه في منطقة الصف، وألزمته المصاريف الجنائية.