قالت السلطات الأمريكية في ولاية ميشيجان يوم السبت إن 11 شخصا على الأقل تعرضوا للطعن في أحد متاجر وول مارت في مدينة ترافيرس سيتي بالولاية، من بيهم 6 حالتهم حرجة، فيما وصف بأنه عمل عشوائي على ما يبدو ، وإن مشتبها به رهن الاحتجاز.

وقال مكتب شرطة مقاطعة جراند ترافيرس في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن المشتبه به (42 عاما)، وهو مقيم في ميشيجان ولكن لم يكن معروفًا لجهات إنفاذ القانون، دخل المتجر قبل الساعة الخامسة مساء بقليل واستخدم سكينا قابلا للطي لطعن الضحايا. ولم تتضح أعمارهم على الفور.

وقال مايكل شيا، مأمور مقاطعة جراند ترافيرس، للصحفيين: "أحد عشر شخصا كثير جدا، لكن الحمد لله أن العدد لم يكن أكبر".

وشوهدت مركبات الطوارئ ورجال الإنقاذ بالزي الرسمي خارج المتجر بعد الحادث.

وقالت تيفاني ديفيل (36 عاماً)، التي تعيش في أونور، على بعد حوالي 25 ميلا من ترافيرس سيتي، إنها كانت في موقف السيارات عندما رأت الفوضى تندلع حولها.

وقالت: "كان الأمر مخيفا حقا. أنا وأختي كنا في حالة ذعر". وأضافت "هذا شيء تراه في الأفلام. ليس ما تتوقع أن تراه حيث تعيش".

وقالت شركة مونسون للرعاية الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن 11 شخصا يتلقون العلاج في أكبر مستشفى في المنطقة في شمال ميشيجان. وقالت المتحدثة باسم المستشفى ميجان براون إن جميعهم ضحايا طعن. وذكرت أن ستة منهم في حالة حرجة وخمسة في حالة خطيرة في وقت متأخر من يوم السبت.

وقالت حاكمة ميشيجان جريتشن ويتمر: "قلوبنا مع الضحايا والمجتمع الذي يعاني من هذا العمل الوحشي من العنف".

وقالت شركة وول مارت، في بيان إنها ستواصل العمل بشكل وثيق مع جهات إنفاذ القانون في التحقيق.

وأضاف البيان: "العنف من هذا النوع غير مقبول. قلوبنا مع المصابين ونحن ممتنون للعمل السريع للمستجيبين الأوائل".

يشار إلى أن ترافيرس سيتي هي وجهة سياحية شهيرة على ساحل بحيرة ميشيجان. وتشتهر بمهرجان الكرز ومصانع النبيذ والمنارات، وتقع على بعد حوالي 40 كيلومترا شرق متنزه سليبينج بير ديونز الوطني.