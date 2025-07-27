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أعداد جريدة الشروق
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مجانا.. مراكز تخاطب كفر الشيخ تواصل استقبال الأطفال من ذوي الهمم

محمد نصار
نشر في: الأحد 27 يوليه 2025 - 12:29 م | آخر تحديث: الأحد 27 يوليه 2025 - 12:29 م

تواصل مراكز التخاطب بمراكز شباب محافظة كفر الشيخ (قبريط، سيدي سالم، الحامول)، استقبال الأطفال من ذوي الهمم مجانًا، ضمن برنامج "جسور الأمل" الذي يُنفذ برعاية كريمة من شركة القابضة (ADQ)، في تجسيد حيّ للتعاون الاستراتيجي المثمر بين مصر والإمارات، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكدت محافظة كفر الشيخ، في بيان اليوم الأحد، أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بتقديم أفضل الخدمات للأطفال من ذوي الهمم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، مشيدًا بالدور الإنساني والتنموي الذي تقوم به مراكز الشباب في رعايتهم.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز التخاطب وتنمية المهارات تقدم خدمات علاجية متكاملة للأطفال من ذوي الهمم بالمجان، على أيدي نخبة من الأخصائيين المؤهلين الذين تم اختيارهم بعناية، وتوفر أيضًا ورشًا تدريبية مستمرة لتطوير مهارات العاملين في هذه المراكز على مدار العام.

يذكر أن عدد المستفيدين من خدمات مراكز التخاطب على مستوى الجمهورية وصل إلى 20 ألف طفل، وجارٍ العمل على إنشاء 30 مركز تخاطب جديد.

كما أسهم المشروع في توفير 600 فرصة عمل، برعاية مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والقابضة (ADQ)، بإجمالي استثمارات بلغت 79 مليون جنيه.

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