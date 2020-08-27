بريطانيا تفرض حجرا صحيا على القادمين من سويسرا

فرضت بريطانيا، اليوم الخميس، شرطًا على القادمين من سويسرا بعزل أنفسهم لمدة 14 يومًا، في ضربة أخرى لخطوط الطيران وشركات السياحة التي تعيش في ورطة جراء جائحة فيروس كورونا.



وسويسرا مدرجة الآن على قائمة "جسر جوي" لدول معفاة من شرط عام للقادمين إلى بريطانيا بعزل أنفسهم، بهدف المساهمة في الحد من تفشي الفيروس، لكنها ستفقد إعفاءها اعتبارا من يوم السبت المقبل، إلى جانب جمهورية التشيك وجامايكا، حسبما قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس.



وقال شابس على تويتر إن التغيير ضروري لإبقاء معدلات الإصابة منخفضة.



وقالت الحكومة إنها قررت السماح بدخول القادمين من كوبا من دون حجر صحي.



وأضاف شابس أن القرار بشأن إضافة أو إزالة دولة، يتم بعناية بعد بحوث من مركز الأمن الحيوي المشترك، متابعًا أن خبراء الحكومة البريطانية يأخذون في الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل".