 المتحدث باسم الجيش الليبي ينفي قصف مواقع للوفاق غرب سرت - بوابة الشروق
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المتحدث باسم الجيش الليبي ينفي قصف مواقع للوفاق غرب سرت

اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
هديل هلال
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2020 - 5:29 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2020 - 5:31 م

نفى المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن استهداف وحدات القوات المسلحة العربية الليبية المليشيات في منطقة العمليات غرب سرت بالمدفعية.

وأضاف «المسماري» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، «عليه نؤكد عدم صحة هذه الأخبار وننفيها نفيا قاطعا ونؤكد التزامنا بوقف النار المعلن يوم 8 يونيو الماضي».

وأوضح أن «غاية المليشيات من نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة هي تبرير لما ستقوم به من عمليات عدائية ضد قواتنا للتغطية على المظاهرات الشعبية الرافضة لاستمرار حكومة السراج والغزو التركي ومرتزقته والمليشيات الإجرامية التي تسيطر على العاصمة طرابلس».

 

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