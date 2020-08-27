بافاريا: أعداد المصابين بعدوى كورونا مرتفعة بالنظر إلى قدوم الخريف

اعتبر ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا، أن أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد تعتبر في الوقت الراهن عالية للغاية بالنظر إلى قدوم فصلي الخريف والشتاء.



وقال "زودر" الذي يرأس أيضا الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الشقيق الأصغر لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، عقب مؤتمر بالفيديو بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الألمانية: "المشكلة هي أن الأعداد كبيرة للغاية في وقت مبكر قبل حلول فصل الشتاء".



وأوضح أنه يجب لذلك أن يكون هناك هدف يضعه الجميع نصب أعينهم، وهو العمل على تقليص هذه الأعداد والحيلولة دون التسبب في فرض إغلاق ثان.



وتابع أنه لا يمكن حاليا حساب كيفية تطور أعداد الإصابة بالعدوى خلال الأشهر المقبلة، في حال الاضطرار إلى تقليل عدد الاحتفاليات في الخلاء مرة ثانية بسبب سوء الطقس.



وأكد أن المسار المشترك الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اليوم سيساعد على تقليص عدد الإصابة بالعدوى.



وأثنى زودر صراحة على تطبيق غرامة مالية في الولايات الألمانية قدرها 50 يورو على من يرفض ارتداء الكمامة، حتى وإن أبقت ولاية بافاريا على التزامها بغرامات أكبر تتراوح بين 250 يورو لأول مرة و500 يورو في حالة تكرار عدم ارتداء الكمامة، مبينًا في الوقت ذاته أن من الصواب عدم إتاحة الفرصة للتهاون في مواجهة ظروف العدوى.