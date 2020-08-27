حالات الشفاء من كورونا تتجاوز حاجز الـ30 ألفا بالجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 43 ألفًا و16 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائرية، مساء الخميس، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 10 وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1465.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 271 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 30 ألفًا و157.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 820 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 24 مليون إصابة.