 حالات الشفاء من كورونا تتجاوز حاجز الـ30 ألفا بالجزائر - بوابة الشروق
الخميس 27 أغسطس 2020 6:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

حالات الشفاء من كورونا تتجاوز حاجز الـ30 ألفا بالجزائر

هديل هلال
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2020 - 6:37 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2020 - 6:37 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 43 ألفًا و16 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائرية، مساء الخميس، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 10 وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1465.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 271 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 30 ألفًا و157.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 820 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 24 مليون إصابة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك