أشرف زكي: مش أي حد يتقال عليه فنان

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن حمادة صميدة (الذي ألقي القبض عليه في واقعة انتحال صفة رجال شرطة) ليس عضوا في النقابة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تقدر مع الغيطي" على قناة "الشمس"، مساء الجمعة، أن العناصر الأخرى التي ظهرت في الواقعة ليسوا مملثين.



ودعا، إلى التأني إلى إطلاق لقب فنان أو ممثل، وقال: "أي حد ملوش ملة على طول بيقول على نفسه فنان.. هل إحنا بنشوف أي حد يقول على نفسه فنان ولا مهندس؟.. ده اسمه انتحال صفة".



وناشد وسائل الإعلام، للتأني في هذا الأمر، مجددا التأكيد على أن صميدة ليس فنانا ولا ينتمي للنقابة.



ونفى أن يكون شاهد فيديوهات صميدة ومرافقيه، قائلًا: "أنا مش باتفرج على الحاجات.. معنديش رفاهية أضيّع وقتي في كلام تافه".



وشدد على أن الفن لن يكون مهنة من لا مهنة له.

وقررت جهات التحقيق حبس الممثل حمادة صميدة مع آخرين لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 1539 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، إذ يواجه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.



وجاء القبض على حمادة صميدة بعد نشر أحمد الدسوقي فيديو يقوم بدور ضابط شرطة ومعه آخر، ويقومون بالقبض على فتاة وشاب من داخل سيارة وهما المتهمين الآخرين، على أساس ارتكابهم فعل فاضح فى الطريق العام.