هاني شاكر ونادية مصطفى في ليلة طربية معاصرة بحضور 10 آلاف مشاهد

كسر جمهور الليلة العاشرة من الدورة 30 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، حاجز الـ10 آلاف مشاهد؛ لتتأكد قدرة الفنون الجادة على جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.



وخلالها أضاء أمير الغناء العربي هانى شاكر، سماء مسرح المحكى، ومع دوى تصفيق الحضور وترحابهم قدم التحية لمحبيه وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، تغنى بكوكبة من أعماله الرومانسية التي حققت شهرة واسعة كان منها بحبك يا غالى، شاور، مش بعتب عليك، هنعيش، أنا قلبي ليك، اديني قلبي تاني، لو روحت بعيد، غلطة، يارتني، وعد مني، مشتريكي، نسيانك صعب، لو بتحب، لسه بتسالي، عليّ الضحكاية، إلى جانب أغنية بلدى التي استهل بها الحفل، وجانا الهوى لـ عبد الحليم حافظ.



ومن جهتها، أشادت النجمة نادية مصطفى بالمهرجان والقائمين عليه ودعت الجمهور المتذوق للفنون الجادة بدعم ابنتها الصوت الواعد فيروز أركان، ثم استعادت بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة عازف الكى بورد مدحت حميدة، ذكريات عدد من أعمالها الخاصة ومجموعة من إبداعات نجوم زمن الفن الجميل، التي تفاعل معها الحضور، منها؛ حبايب مصر، الصلح خير، سلامات، شدوني عينيك، جيت أهنى، لولا الملامة، جاى في ايه وغيرها، إلى جانب أحدث أعمالها بعنوان «يحلها الحلال».