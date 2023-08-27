استمرار أعمال الإنشاءات والتطوير للمنشآت الصحية في المنيا خلال يوليو

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تبذل مزيدا من الجهود لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم وفي إطار رفع كفاءة المنشآت الصحية.

وكشف الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن استمرار أعمال الإنشاء والإحلال والتجديد لعدد من المنشآت الصحية بالمنيا خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى مطاي بتكلفة 303.9 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 44%، ومستشفى بني مزار المركزي بتكلفة 376.2 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 55%، واستمرار أعمال الإحلال والإنشاء الجديد لعدد من المستشفيات ضمن مشروعات حياة كريمة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى العدوة بتكلفة 392.6 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 77%، واستمرار أعمال الإنشاء لمستشفى مغاغة، والتي ستخدم 640 ألفا و963 نسمة بنسبة تنفيذ 30%، ومستشفى أبوقرقاص والتي ستخدم 648 ألفا و642 نسمة بنسبة تنفيذ 35%.

وأوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم استلام 26 وحدة صحية بعد الانتهاء من رفع كفاءتها، و5 وحدات صحية بقرى مركز ديرمواس: "أبو خلقة، والوجاك، وتل بني عمران، وجزيرة تل عمران، ونزلة محمود"، و9 وحدات بقرى مركز العدوة وهي الباجور، والساوي، وبني وركان، وقصر الرقيب، وزاوية برمشا، ومنشأة حلفا، ونزلة رمضان، والأقدام 5، والنصر 6".

وسلمت 3 وحدات بقرى مركز ملوي: " نجع مركب، ونزلة تنده، وشرموخ"، و9 وحدات بقرى مركز أبو قرقاص مثل أبيوها، والسحالة، والنويرات، والديابة، والفقاعي، وزاوية حاتم، ونزلة أسمنت، وجورجي، ونزلة جريس، وجار استمرار أعمال التطوير لباقي الوحدات.