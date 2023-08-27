خبراء كوريين جنوبيين يتوجهون إلى اليابان لمراقبة تصريف المياه من فوكوشيما

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غادر 3 خبراء كوريين جنوبيين في مجال السلامة النووية إلى اليابان اليوم الأحد لمراقبة تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة، حسبما ذكر مسؤول.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المسؤول قوله إن خبراء المعهد الكوري للسلامة النووية يعتزمون زيارة مكتب فوكوشيما للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة.

ولم يتم تحديد مدة إقامة الخبراء بعد.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن توصلت كوريا الجنوبية واليابان والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق بشأن زيارة الخبراء الكوريين الجنوبيين إلى مكتب الوكالة الدولية للطاقة الذرية كل أسبوعين لمراقبة تصريف المياه المشعة المعالجة.

وبدأت اليابان في تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط يوم الخميس الماضي، على الرغم من المخاوف في كوريا الجنوبية والصين بشأن تأثيرها المحتمل على صحة الناس والبيئة.

وقالت سول إنها لا ترى أي مشاكل علمية أو تقنية في خطة طوكيو لتصريف المياه المشعة المعالجة.