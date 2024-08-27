المحكمة الإدارية في تونس تعيد عبد اللطيف المكي إلى السباق الانتخابي الرئاسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت المحكمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، قبول طعن السياسي البارز والمرشح للرئاسة عبد اللطيف المكي ضد قرار هيئة الانتخابات، ليعود بذلك إلى السباق الرئاسي في منافسة الرئيس الحالي قيس سعيد الساعي الى ولاية ثانية.

وكانت هيئة الانتخابات استبعدت ملف ترشح المكي الوزير السابق والقيادي المستقل من حركة النهضة الإسلامية، بسبب خروقات في جمع التزكيات الشعبية من الناخبين.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة إن الجلسة العامة القضائية للمحكمة اليوم ألغت قرار هيئة الانتخابات وقبلت طعن المرشح عبد اللطيف المكي.

وغداة استقالته من حزبه السابق حركة النهضة الاسلامية في 2021، أسس المكي حزبه الجديد "حزب العمل والإنجاز" ليكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس أكتوبر المقبل.

وتتهم المعارضة الرئيس سعيد ، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021 وعزز صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد، بممارسة ضغوط على هيئة الانتخابات لإبعاد منافسيه في الانتخابات.



