مسئول عسكري إسرائيلي: نستعد للهجوم على حزب الله منذ أشهر

قال مصدر عسكري إسرائيلي لفضائية «سكاي نيوز عربية»، إن بلاده تستعد منذ أشهر لسيناريو المواجهة مع حزب الله.

وأضاف في تصريحات للفضائية اليوم الثلاثاء: «استعددنا للحظة كنا نقدر أنها ستأتي وسنضطر فيها لتوجيه ضربة استباقية، وبعد اغتيال فؤاد شكر بتنا نتدرب ونستعد بشكل مكثف».

وأكد المصدر أن الحدود الشمالية بعد الحرب ستكون مختلفة من حيث عدد القوات والتسليح، والتكنولوجيا، والدفاع والعوائق.

يذكر أن المصدر العسكري الإسرائيلي، الذي أدلى بالتصريحات، أدار الضربة الاستباقية على لبنان، من مقر قيادة الجبهة الشمالية.

ولفت في تصريحاته لـ«سكاي نيوز عربية»، إلى أن «الجيش مستعد لكل الخيارات بما فيها الحرب الشاملة».

وأكمل: «حزب الله لم يستطع ضرب أي معسكر للجيش أو أي هدف استراتيجي سواء المعسكرات في الشمال أو الأهداف الاستراتيجية في مركز البلاد».

وذكر أن إسرائيل قادرة على توجيه ضربة استباقية في إيران أو سوريا أو لبنان أو اليمن، والأمر يتعلق فقط بالقرار السياسي، معقبًا: «لكن من حيث القدرات فالجميع يعلم أننا قادرون».

وأشار إلى أن مسيرات حزب الله التي كانت تستهدف غليلوت، لم تتجاوز منطقة عكا وخليج حيفا، متسائلًا: «لماذا قرر حزب الله مهاجمة وسط البلاد بمسيرات وليس صواريخ دقيقة، هو أراد أن يقول إنه نفذ رده، لكنه لم يستخدم الصواريخ الدقيقة لأنه يعرف أن إصابة هذه الأهداف معناها الحرب».