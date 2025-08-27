الحرس الثوري الإيراني يقتل 20 مسلحا سنيا

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن الحرس الثوري الإسلامي في إيران قتل أكثر من 20 مسلحا من جماعة جيش العدل السنية المتمردة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب غرب البلاد.

وأضافت الوكالة، التابعة للحرس الثوري الإسلامي، أن 13 شخصا قتلوا في زاهدان، عاصمة المحافظة وثمانية آخرين في إيرانشهر، خلال عملية مشتركة للحرس الثوري والشرطة المحلية. وتردد أنه تم اعتقال آخرين ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء أن القوات الأمنية الإيرانية قتلت اليوم 13 مسلحا في 3 عمليات منفصلة بجنوب شرق البلاد.

وجاء في بيان التلفزيون أن 8 قتلى كانوا ضمن مجموعة قتلت 5 من رجال الشرطة الجمعة الماضية، أثناء قيامهم بدورية.

واتهمت وسائل إعلام إيرانية جماعة جيش العدل، التي تصف نفسها بأنها تسعى للحصول على مزيد من الحقوق لأقلية البلوش العرقية، بأنها وراء مقتل رجال الشرطة.

وأشار التلفزيون الرسمين إلى أن الاشتباكات وقعت بين القوات الأمنية والمسلحين في 3 مدن مختلفة في محافظة سيستان وبلوشستان.