عشرات الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بالقدس احتجاجا على البؤرة الاستيطانية الإسرائيلية

أدى عشرات الفلسطينيين، صلاة الجمعة اليوم، في برية بلدة السواحرة الشرقية بالقدس ضمن فعاليات الاعتصام ضد البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في منطقة "الدبة" مقابل جبل المنطار شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال عضو بلدية السواحرة يونس جعفر، في تصريح له، إن أكثر من 100 مواطن أدوا صلاة الجمعة التي أمها مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين في موقع الاعتصام.

وأضاف أن مسيرة سلمية انطلقت عقب الصلاة في برية السواحرة الشرقية، ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات منددة بالاستيطان، وبإقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة على أراضي البلدة.

وطالب جعفر، المؤسسات المحلية والدولية بتكثيف التواجد والاعتصام في برية السواحرة، مشيرا إلى أن سيطرة الاحتلال على المنطقة، يعني سيطرته على الطوق الشرقي لمدينة القدس بالكامل.

وأضاف أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الاقتراب من بالبؤرة الاستيطانية أو التواجد قرب أنقاض خيمة الاعتصام.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة القدس وحركة فتح وأهالي السواحرة وعدد من المؤسسات المحلية في شرق القدس، قد دعوا إلى أداء صلاة الجمعة بالقرب من البؤرة الاستيطانية، استمرارا للاعتصام المفتوح الذي أعلن عنه رئيس هيئة الجدار ومقاومة الاستيطان وليد عساف يوم الجمعة الماضي حتى زوال البؤرة الاستعمارية المقامة في المنطقة.

كما هدمت الاحتلال الإسرائيلي، قبل يومين، خيمة "الحق والكرامة"، التي أقامها نشطاء من هيئة الجدار والاستيطان وأهالي السواحرة قرب البؤرة الاستيطانية.

يشار إلى أن مستوطنين قاموا في الخامس عشر من سبتمبر الجاري بوضع عدة بيوت متنقلة "كرفانات" وخزانات مياه على الارض المذكورة، بهدف إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة.