فرنسا تطالب ألمانيا بمزيد من الاستثمارات

طالب وزير المالية الفرنسي برونو لو ماري ألمانيا بمزيد من الاستثمارات لتحفيز الاقتصاد في أوروبا.

وقال لو ماري مساء أمس الخميس في تصريحات لمحطة "بي إف إم تي في" التليفزيونية الفرنسية خلال طرح مسودة الميزانية الفرنسية لعام 2020: "يتعين على ألمانيا أن تستثمر وأن تستثمر الآن، فكلما أبكرت في ذلك كان أفضل".

وذكر الوزير أنه لا ينبغي الانتظار لحين تدهور الوضع الاقتصادي من أجل اتخاذ قرارات ضرورية، مضيفة أن الدول التي لديها مساحات في موازنتها للاستثمار يتعين أن تتصرف في هذا الاتجاه.

وكانت فرنسا طالبت ألمانيا على نحو متكرر خلال الأعوام الماضية بتعزيز النمو الاقتصادي الأوروبي بمزيد من الاستثمارات. وفي المقابل، يطالب ساسة ألمان فرنسا بالسيطرة على العجز في موازنتها.

وتنص مسودة موازنة فرنسا للعام المقبل على تخفيف الأعباء الضريبية بقيمة نحو 3ر9 مليار يورو للأسر، حسبما ذكرت محطة "بي إف إم تي في". وبحسب البيانات، سيُجرى خفض ضريبة الدخل بقيمة نحو 5 مليارات يورو، وضرائب الشركات بقيمة نحو مليار يورو.

وتأتي تلك الخطط كرد فعل من الحكومة على احتجاجات "السترات الصفراء