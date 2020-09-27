عبد الحفيظ: طلب تأجيل مباراة بيراميدز؟ لا نريد التلاعب بجدول الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على إمكانية مطالبة ناديه بتأجيل مباراة بيراميدز، لارتباطه بمباراة الوداد البيضاوي بالمغرب يوم 17 أكتوبر المقبل في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

صرح عبد الحفيظ عبر قناة ناديه "مباراة بيراميدز تحدد لها منذ فترة طويلة يوم 11 أكتوبر، ولا نريد التلاعب بجدول الدوري".

وأضاف "بالطبع نسعى للفوز على بيراميدز لحسابات معنوية، أما فنيا فالأمور منتهية، حسمنا التتويج بالدوري، والأهم لقاء الوداد".

وأشار "بالتأكيد نريد الفوز في المباريات المتبقية بالدوري، لكن الهدف الأكبر هو محاولة تفادي خسارة لاعب أو اثنين، لذا نحاول إراحة اللاعبين لضيق الوقت بين المباريات، ومن سيصاب سيكون من الصعب تجهيزه".

ويتبقى للأهلي في بطولة الدوري 5 مباريات، أولها ضد المقاولون العرب، إنبي، بيراميدز أيام 4 و7 و11 أكتوبر.

يذكر أن الأهلي فاز على بيراميدز 1/2 في مباراة الدور الأول على ملعب الدفاع الجوي.