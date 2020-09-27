أذربيجان: إصابة 14 مدنيا جراء القصف الأرمني في قره باغ

أعلنت النيابة العامة في أذربيجان عن إصابة 14 مدنيا على الأقل جراء القصف المدفعي من قبل أرمينيا في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين الطرفين.

وذكرت النيابة الأذرية في بيان أصدرته، اليوم الأحد، أن هؤلاء المدنيين من سكان عدة بلدات وقرى واقعة قرب خط التماس في قره باغ تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة ونقلوا إلى المستشفى.

وأكدت النيابة أيضا سقوط عدد لم يحدد من القتلى جراء القصف الأرمني المكثف، بالإضافة إلى أضرار مادية لحقت بمنازل ومرافق عامة ووسائل للنقل العام، فضلا عن تعطيل محطة كهربائية، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

من جانبها، حملت الحكومة الأرمنية أذربيجان المسؤولية عن شن هجمات صاروخية وجوية على أراض خاطعة لسيطرتها.

كما أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الأحد، الأحكام العرفية والتعبئة العامة، وذلك إثر وقوع اشتباكات عنيفة مع أذربيجان في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه.