مقتل 11 شخصا في هجوم على حانة بالمكسيك

قُتل 11 شخصًا على الأقل في حانة بوسط المكسيك، اليوم الأحد، عندما اقتحم مسلحون المكان وفتحوا النار بداخله، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن الشرطة.



ووقع إطلاق النار في بلدة خارال ديل بروجريسو، في ولاية جواناخواتو، بحسب ما ذكرته صحيفة "ميلينيو" نقلا عن سلطات الأمن.



ويأتي الهجوم في الوقت الذي تقاتل فيه عصابة "سانتا روزا دي ليما" وعصابة "دي خاليسكو نويفا جينيراسيون" للسيطرة على منطقة جواناخواتو.



وبحسب إحصاءات رسمية، قتل نحو 98 شخص في المتوسط كل يوم في المكسيك خلال النصف الأول من عام 2020، في ارتفاع طفيف عن العام الماضي.



ويأتي جزء كبير من أعمال العنف في البلاد من العصابات التي يرتبط بعضها بقوات الأمن.