لورد هيغ رئيسا وزينب بدوي عضوة في مجلس أمناء المؤسسة الملكية لدوق ودوقة كامبريدج

اختير لورد هيغ أوف ريتشموند رئيسا جديدا للجنة أمناء المؤسسة الملكية لدوق ودوقة كامبريدج، كما تم تعيين زينب بدوي الصحفية في بي بي سي لعضوية مجلس الأمناء.

وسيخلف لورد هيغ سير كيث ميلز الذي أحيل إلى التقاعد بعد خمس سنوات قضاها رئيسا للجنة أمناء المؤسسة التي تعتبر المؤسسة الخيرية الخاصة بدوق ودوقة كامبريدج.

وقال الدوق والدوقة: " نحن ممتنون لما قدمه سير كيث للمؤسسة في السنوات الخمس الأخيرة ، حيث زادت المؤسسة قوة وكانت إرشاداته القيمة لا تقدر بثمن. ونحن نتطلع للعمل مع لورد هيغ".

وسيتبوأ لورد هيغ الذي تعاون مع المؤسسة الملكية لمواجهة التجارة غير المشروعة بالحيوانات البرية منصبه الجديد ابتداء من 1 نوفمبر.

وكان لورد هيغ قد تعاون مع المؤسسة الملكية على مدى سنوات عدة، في بداية حملة مكافحة تجارة الحياة البرية، على رأس جهاز حماية الحياة البرية منذ عام 2014 ، ورئاسة الجهاز المالي منذ عام 2018.

وقد شكلت الأجهزة التي ترأسها 170 شركة خاصة لتساهم في مكافحة التجارة غير المشروعة في الحيوانات البرية، كجزء من "ائتلاف الحياة البرية". وقد أصبح عضو مجلس أمناء المؤسسة الملكية في شهر يونيو الجاري.

وخدم لورد هيغ لمدة 26 عاما في مجلس العموم حتى عام 2015، حيث ترأس المجلس خلال فترة خدمته.

وكان زعيما لحزب المحافظين بين عامي 1997 و2001.

ومن الأعضاء الآخرين للجنة الأمناء زينب بدوي: وهي صحفية بريطانية من أصل سوداني حائزة على العديد من الجوائز. وقد عملت مقدمة برامج في بي بي سي، منها برنامج "هارد توك" وبرنامج " قضايا عالمية"، وسلسلة " تاريخ إفريقيا".

وتترأس بدوي "الجمعية الملكية الإفريقية" ، وعينت عضوا في "لجنة القصور التاريخية الملكية" ، وهي نائبة رئيس "رابطة الأمم المتحدة في المملكة المتحدة"، كذلك هي عضو مجلس أمناء لمؤسسة "ميديا آكشن" التابعة لبي بي سي.

وتدافع بدوي بقوة عن حق تعليم الإناث، منطلقة من تقاليد العائلة في السودان.

وقد اختيرت بدوي أكثر من مرة ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرا في الجالية الافريقية في بريطانيا، وكذلك اختيرت ضمن الخمسين شخصا الأكثرا تأثيرا في الجالية الافريقية في المهجر.

ومن ضمن أعضاء مجلس الأمناء أيضا جيسون نوف، مدير المؤسسة الملكية سايمون باترسون.