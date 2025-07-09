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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، أن البضائع تصل بـ"انسيابية" إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، رغم الهجمات الإسرائيلية.

جاء ذلك عقب "لقاء عُقد في مدينة الحديدة، جمع وزير الخارجية جمال عامر، ووزير النقل والأشغال العامة محمد القحيم، في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، وشخصيات من السلطة المحلية مع ممثلي المنظمات الدولية والأمم المتحدة"، وفق وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي.

والاثنين الماضي، قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، إن "العدو الإسرائيلي استهدف موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة الكهرباء المركزية رأس الكثيب في مدينة الحديدة (غرب)".

ونقلت قناة "المسيرة" عن القحيم، قوله إن "البضائع تصل بانسيابية إلى ميناء الحديدة رغم الاعتداءات الصهيونية على الموانئ".

وأكد القحيم، على أن "الأضرار التي لحقت بميناء الحديدة تمسّ المواطنين بشكل مباشر".

واعتبر أنها "عار على الأمم المتحدة التي تشارك بهذه الجرائم بصمتها المريب"، وفق تعبيره.

وفجر الاثنين، قالت قناة المسيرة، إن "العدو الإسرائيلي استهدف موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، ومحطة الكهرباء المركزية رأس الكثيب في مدينة الحديدة".

من جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنه "بعد دقائق من إصدار الجيش تحذيرا بإخلاء عدد من الموانئ في اليمن، قام سلاح الجو بشن غارة على ميناء الحديدة اليمني"، دون مزيد من التفاصيل.