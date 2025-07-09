القسام تكشف عن عملية نفذتها ضد قوات الاحتلال بخان يونس: الظروف الميدانية لم تسمح بأسر جندي فأجهزنا عليه

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قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها تمكنوا من الإغارة على تجمع لجنود وآليات الاحتلال في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأضافت القسام عبر قناتها على منصة تليجرام، أنها استهدفت دبابة "ميركفاه" وناقلة جند صهيونيتين بقذائف "الياسين 105".

كما استهدف مقاتلو القسام حفّارين عسكريين بقذائف "الياسين 105"، وبعدها تقدموا صوب جنود الاحتلال واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة وحاولوا أسر أحد الجنود إلا أن الظروف الميدانية لم تسمح بذلك فأجهزوا عليه واغتنام سلاحه.

وأشارت القسام إلى أن مقاتليها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القسام بأنها استهدفت جرافة إسرائيلية من نوع "D9" بعبوة "شواظ" -بطريقة العمل الفدائي- في منطقة معن جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع بتاريخ 24 يونيو الماضي.

وسبق أن أعلنت أيضًا تفجير منزل مفخخ مسبقاً في قوة راجلة من جيش الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حارة البيوك بمنطقة البلد وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع بتاريخ 24 يونيو.