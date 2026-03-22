كشف أنطوان جريزمان جناح أتلتيكو مدريد عن سبب استمراره لنهاية الموسم مع الفريق وتأجيل النظر في العرض الأمريكي المقدم له إلى الصيف المقبل.

وتلقى أنطوان جريزمان عرضا من أورلاندو سيتي الأمريكي للتعاقد معه وترك أتلتيكو مدريد قبل نهاية الموسم الحالي، لكن اللاعب رفض وفضل الاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وقال جريزمان في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "قررت تأجيل رحيلي حتى الصيف لأنني أرغب في تحقيق إنجازات كبيرة مع أتلتيكو مدريد".

وواصل "أشعر براحة كبيرة هنا، وأحصل على فرص للعب، كانت البداية صعبة، لكن بالعمل الجاد وحبي لكرة القدم، أصبح كل شيء أسهل، إلى جانب دعم عائلتي".

وأردف "أنا في حالة جيدة جدا داخل النادي الآن، وتأقلمي جاء بفضل اجتهادي، وشغفي باللعبة، والدعم الكبير من عائلتي".

وعن دربي مدريد أمام ريال مدريد قال: "لا أفكر كثيرا فيما إذا كانت هذه آخر مباراة دربي لي، أنا أستمتع بوقتي وأعيش اللحظة، خاصة أنني ألعب أكثر مقارنة ببداية الموسم، نريد شباك نظيفة وثلاث نقاط أمام ريال مدريد".

وعن أهداف الموسم الحالي قال: "أطمح كثيرا للفوز بـ كأس ملك إسبانيا والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لا يمكنك الاختيار بينهما، يجب تحقيق الاثنين معا".