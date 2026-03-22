مصرع شاب سقط أسفل عجلات القطار بمحطة المعلا في إسنا

لقي شاب في الثلاثين من عمره مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات القطار في أثناء مروره بمحطة قرية المعلا التابعة لمركز إسنا في الأقصر، وذلك في واقعة مأساوية تزامنت مع عودته لقضاء عطلة عيد الفطر بين أسرته.

وتبين أن الشاب يُدعى حسين، "30 عامًا"، وكان يقيم في الإسكندرية منذ نحو 7 سنوات، قبل أن يعود إلى مسقط رأسه بإسنا لقضاء إجازة العيد.

وبحسب رواية أحد جيران أسرته، لـ"الشروق"، فإن الشاب كان في حالة من الفرحة الشديدة بعودته، ما دفعه للتسرع أثناء الرحلة، مضيفًا أنه كان يقف على باب القطار استعدادًا للنزول بمحطة إسنا، التي تبعد محطتين فقط عن محطة المعلا، إلا أن قدميه انزلقتا أثناء مرور القطار، ليسقط أسفل عجلاته ويلقى مصرعه في الحال.

وفور وقوع الحادث، أبلغ أهالي قرية المعلا الأجهزة المختصة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية في مدينة إسنا، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وصدور قرار الدفن.