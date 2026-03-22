الأحد 22 مارس 2026 2:11 م القاهرة
الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران


نشر في: الأحد 22 مارس 2026 - 1:13 م | آخر تحديث: الأحد 22 مارس 2026 - 1:13 م

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأضافت في بيان، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.


