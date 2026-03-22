الاحتلال يأمر بهدم منازل قرى الخطوط الأمامية وجميع جسور نهر الليطاني

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائل كاتس، الأحد، إن الجيش تلقى تعليمات بتسريع هدم منازل اللبنانيين في ما أسماها بـ "قرى الخطوط الأمامية".

وأضاف كاتس أن "الجيش تلقى تعليمات بالتدمير الفوري لجميع الجسور فوق نهر الليطاني"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ونهر الليطاني هو أطول أنهار البلاد وأكبرها وأهمها استراتيجياً، ويستفيد سكان لبنان من مشاريع نهر الليطاني للري، وينبع النهر من غرب بعلبك في سهل البقاع ويصب في البحر المتوسط شمال مدينة صور.

وأدت الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من لبنان منذ 2 مارس الجاري إلى استشهاد أكثر من 1024 شخصا وإصابة 2740 آخرين، ونزوح مئات الآلاف، إضافة إلى تدمير واسع في المباني السكنية والدينية والبنية التحتية، وفقا لآخر حصيلة رسمية لبنانية.