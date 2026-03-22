وزير الري يوجه بمتابعة حالة المصارف الزراعية على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر

وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري باستمرار التنسيق بين قيادات هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالمحافظات المختلفة، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة المصارف الزراعية ومحطات المياه بجميع المواقع على مستوى الجمهورية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وتلقى وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس محمد عبدالسميع رئيس هيئة الصرف، لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعي خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

واستعرض التقرير، حالة المناسيب بالمصارف الزراعية، وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، ونتائج المرور الدوري من جانب مسئولي الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع، كما تم المرور على مراكز الطوارئ والاطمئنان على جاهزية المعدات والحفارات للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

كما استعرض نتائج المتابعة الدائمة على مدار اليوم لمناسيب المصارف الزراعية وتشغيل محطات الرفع القائمة على المصارف، بالتنسيق بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، للتعامل مع أي زيادة في مناسيب السحب أو الطرد بالمحطات للحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة، مثل التعامل الفوري الناجح مع حالة انقطاع التيار الكهربائي بكل من محطة صرف الإيراد ومحطة صرف المطرية بوسط وشمال الدقهلية، بالاعتماد على وحدات الطوارئ في محطة الإيراد وتشغيل خط كهربائي بديل بمحطة المطرية، والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف الزراعية بالمنطقة.