إصابة شخص واحد بعد اعتراض صاروخ في الإمارات

أصيب مواطن هندي يعيش في الإمارات العربية المتحدة جراء تساقط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي فوق منطقة صناعية بالقرب من قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي، حسبما قالت السلطات الإماراتية اليوم الاثنين.

وأوضحت السلطات إن عملية الاعتراض تمت فوق منطقة الشوامخ في أبوظبي.

كما أطلقت كل من البحرين والكويت في وقت مبكر من اليوم الاثنين تنبيهات من إطلاق صورايخ بسبب نيران قادمة من إيران، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان هناك أي أضرار فورية جراء تلك الرشقات.

وفي المملكة العربية السعودية، قالت وزارة الدفاع إنها دمرت طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة.